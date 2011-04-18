Москаль предлагает уменьшить «корыто» для депутатов

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предлагает ограничить право парламентариев на бесплатное транспортное обслуживание и отменить им бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Г.МОСКАЛЯ.

По словам депутата, в случае принятия инициированного им законопроекта, удастся сэкономить, как минимум, 13,5 млн. грн. бюджетных средств.

В частности, если до сих пор народные депутаты бесплатно пользовались всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта, за исключением такси, то Г.МОСКАЛЬ предлагает оставить им льготы только для перелетов и поездок по железной дороге (на территории нашей страны), да и то строго по лимитам. Так, поездки в пределах лимита будут оплачиваться из госбюджета, а за остальные депутаты будут рассчитываться из собственного кармана.

К тому же, Г.МОСКАЛЬ предлагает отменить право депутатов на бесплатную парковку, пользование залами официальных делегаций аэропортов и всех видов вокзалов.

Но самое главное, на чем настаивает Г.МОСКАЛЬ – отменить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение.

Г.МОСКАЛЬ также отметил, что в 2010 году на каждого народного депутата в смете парламента только на транспортные расходы закладывалось 26 тыс. 800 грн., однако 173 из 450 народных избранников существенно превысили этот лимит (кое-кто “налетал” на более чем 200 тыс. грн.) без какого-либо ущерба для себя – сверхурочные расходы компенсировались за счет налогоплательщиков.