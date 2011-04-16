Кузьмин объяснил, почему в экспертизах крови Ющенко ГПУ сомневается

Первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН не исключает возможности постороннего вмешательства в процесс забора и транспортировки анализов бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и надеется, что тот предоставит следствию пробирку со своей кровью и поможет установить истину в деле.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

По словам Р.КУЗЬМИНА, «нельзя отрицать тот факт, что с организмом ЮЩЕНКО что-то произошло». «Но что с ним произошло – знает только он», - подчеркнул первый заместитель генпрокурора.

Также Р.КУЗЬМИН выразил недоумение по поводу того, что В.ЮЩЕНКО не подписал протокол допроса, который провели два месяца тому назад.

«Ни один эксперт, который дал заключение и направил сюда свои справки, не отбирал кровь и образцы биологических объектов у ЮЩЕНКО. Эти эксперты получили готовые образцы либо по почте, либо нарочным, либо материалы привезли туда работники спецслужб, в том числе работники охраны, и говорить о сохранности образцов невозможно, и возможность несанкционированного вмешательства в процесс перевозки, в том числе подмены, мы отрицать не можем», - заявил Р.КУЗЬМИН.

Он вновь призвал В.ЮЩЕНКО прийти и вернуть пробирку, «которую он хранит более 5 лет, и мы в ближайшее время узнаем, что же произошло с ЮЩЕНКО».

На вопрос, как долго ГПУ будет ждать исполнения этих действий, Р.Кузьмин ответил: «Я объяснил, почему нас не устраивают эти экспертизы. Может, завтра ЮЩЕНКО придет и все сделает».