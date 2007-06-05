Ющенко отменил свои предыдущие указы о роспуске Верховной Рады
Документ - на официальном сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым признаны утратившими действие некоторые указы главы государства о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.
Текст документа размещен на официальном сайте Президента.
В частности утратившими действие признаны:
Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года №355 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов»;
Указ Президента Украины от 29 мая 2007 года №476 «Об остановке действия статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года №355»;
Указ Президента Украины от 31 мая 2007 года №480 «О внесении изменения в статью 1 Указа Президента Украины от 29 мая 2007 года №476»;
Указ Президента Украины от 1 июня 2007 года №482 «О внесении изменения в статью 1 Указа Президента Украины от 29 мая 2007 года №476».
Этот Указ опубликован в «Официальном вестнике Президента Украины» №13 от 5 июня 2007 года и вступает в силу со дня его официального обнародования.
Как сообщал УНИАН, сегодня же, 5 июня, В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым назначил внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 30 сентября.