Народная Самооборона Луценко сидит на шее Давида Жвании?

Один из лидеров «Народной Самообороны», советник Президента, Тарас Стецькив в интервью «Газете 24» категорически опроверг информацию о том, что движение Юрия Луценко финансируется, в том числе, и российской бизнес-группой Бабакова. «Это полная чепуха, абсурд. Какая Россия, какой Бабаков? Зачем им поддерживать Луценко? Какой смысл? Где логика?» - возмутился Стецькив.

В ответ на предположение корреспондента, что у Бабакова могут быть общие бизнес-интересы с Давидом Жвания (одним из членов и спонсором Народной Самообороны), советник Президента раздраженно, как отмечает издание, заявил: «Ну зачем Жвании какие-то бизнес-партнeры? У него достаточно денег для поддержки "Самообороны". Я себе представляю, если у кого-то была бы такая информация, то какой бы крик подняла бы Партия регионов. Это всe ерунда и сплетни, которые не имеют никаких оснований. С какой целью какие-то россияне должны финансировать партию, которая только начинает свое политическое шествие. Никакой логики, а сплошной абсурд».

Корреспондент обратил внимание Стецькива, что НС ведет довольно дорогостоящую телевизионую рекламную кампанию. «Мы присутствуем только на «5 канале», - ответил Стецькив.

В ответ на вопрос, означает ли это, что Петр Порошенко – генеральный продюсер 5-го – также является одним из спонсоров НС, Стецькив пояснил, что «просто этот канал открыт для всех, в том числе и для нас. На других каналах - только коалиция и оппозиция. Там выступают Кириленко и Тимошенко, но нас вы там не увидите». Причастность Порошенко к финансированию Народной Самообороны Стецькив также категорически опроверг: «эта история также абсурдна, как и история с Бабаковым».