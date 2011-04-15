В Вышгороде пройдет акция «Посади дерево»
12:56, 15 апреля 2011Политика
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Приглашают всех желающих
Завтра, 16 апреля, в 9 часов утра в городе Вышгороде Киевской области состоится акция «Посади дерево».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, на набережной города будет высажена сиреневая аллея из 1500 деревьев в память участников Великой Отечественной войны, погибших при форсировании Днепра.
Киевская облгосадминистрация приглашает всех желающих присоединиться к акции. Организаторы обещают обеспечить участников акции соответствующим инвентарем.
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