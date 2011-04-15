В Вышгороде пройдет акция «Посади дерево»

Приглашают всех желающих

Завтра, 16 апреля, в 9 часов утра в городе Вышгороде Киевской области состоится акция «Посади дерево». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, на набережной города будет высажена сиреневая аллея из 1500 деревьев в память участников Великой Отечественной войны, погибших при форсировании Днепра. Киевская облгосадминистрация приглашает всех желающих присоединиться к акции. Организаторы обещают обеспечить участников акции соответствующим инвентарем.

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