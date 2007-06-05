Венецианская комиссия недовольна законопроектом об оппозиции

Венецианская комиссия считает, что законопроект о парламентской оппозиции сужает права и свободы, гарантированные Конституцией и законами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады народный депутат V созыва, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сергей ГОЛОВАТЫЙ, говоря об утвержденных вчера выводах Венецианской комиссии.

По словам С.ГОЛОВАТОГО, Венецианская комиссия отмечает, что, несмотря на определенные позитивные моменты, которые якобы направлены на укрепление роли оппозиции в парламенте», все же в законопроекте содержится ряд норм, несущие «риск нарушения существующих уже прав, которые гарантированы Конституцией и законами Украины».

С.ГОЛОВАТЫЙ заметил, что Венецианская комиссия удивлена необходимостью регулировать статус оппозиции специальным законом. По его словам, Венецианская комиссия считает, что «ни термин “парламентская оппозиция”, ни понятие “оппозиционная деятельность” не употребляются в украинской Конституции, законодательстве».

По его словам, комиссия отмечает, что объем прав и иммунитетов, которыми наделены члены парламента, определены Конституцией и законодательством, и здесь нет разграничений относительно членов большинства или оппозиции. С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что таким образом может быть совершена дискредитация по отношению к одним народным депутатам по сравнению с другими.

«Является очень проблематичным с точки зрения недискриминационного подхода, с точки зрения обеспечения равенства прав и возможностей внедрять такие жесткие правила, особенно когда эти правила дают специфическую, особую власть определенным политическим деятелям во вред другим», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

По его словам, Венецианская комиссия считает, что принятие данного законопроекта может вызывать «серьезные вредные последствия для свободы и независимости мандату депутатов».

Венецианская комиссия выражает обеспокоенность по поводу того, что отдельные положения данного законопроекта будет тяжело интегрировать в существующее законодательство Украины, поскольку нормы, содержащиеся в нем, могут привести к нескоординированности и возникновению «конфликта норм в этой области», сообщил он.

По словам С.ГОЛОВАТОГО, это «однозначно может привести к юридической неопределенности и путанице при осуществлении государственной власти».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 12 января приняла в первом чтении закон об оппозиции.

Проект закона предусматривает предоставить оппозиции право создать оппозиционное правительство, члены которого должны работать на общественных началах. Предусматривается, что количественный и персональный состав оппозиционного правительства должен определяться участниками парламентской оппозиции.

Согласно проекту, представители оппозиции должны возглавлять 12 комитетов ВР и имеют право занимать должность заместителя председателя парламента.

Кроме того, парламентская оппозиция должна контролировать бюджетный процесс на всех его этапах.

Представители оппозиции также должны выдвигать свою кандидатуру на должность одного члена Высшего совета юстиции, двух представителей – на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Законопроектом также предусматривается, что представитель оппозиции имеет право занимать должность председателя Счетной палаты.