Молодая команда Черновецкого собрала «десятину» с Киева

Каждый десятый объект столицы, приватизированный за последние четыре года, был продан компаниям, связанным с чиновниками киевской администрации.

Об этом пишет "Дело" со ссылкой на уголовное дело, которое ведет Генпрокуратура.

"Больше 30 объектов - преимущественно в центре города или в престижных районах (Конча-Заспа, Печерск и т.д.) - были приватизированы путем выкупа или продажи на аукционе рядом юридических лиц, с признаками фиктивности. Сразу же после проведения приватизации приобретенные объекты коммунальной собственности перепродавались ряду предприятий, владельцы которых так или иначе связаны с работниками Главного управления коммунальной собственности КГГА", значится в документах дела.

В то же время, согласно отчету руководства КГГА, о результатах выполнения программы приватизации в 2007-2010 годах, только на Крещатике за четыре года было продано свыше 5,2 тысяч кв. м объектов недвижимости (зданий и помещений). В том числе кинотеатры "Дружба" и "Орбита", являющиеся объектами культурного наследия.

Рядом с Крещатиком было приватизировано даже здание автотранспортного предприятия Киеврады по ул. Гринченко, 3а, общей площадью свыше 10 тысяч кв. м. Такие действия власти нанесли городу убытков на почти 2 миллиарда.

В частные руки перешел также нежилой дом по ул. Красноармейской, 9/2, общей площадью почти 12 тысяч кв. м, дом на Андреевском спуске, 38А, площадью 449 кв. м.

"На приватизации коммунального имущества в 2007-2010 годах Киев заработал почти 719 миллионов гривен. Может показаться, что это значительная сумма. Однако если учесть, что за это время было продано больше 133 тысяч кв. м нежилой недвижимости, в том числе и в центре города, можем посчитать среднюю стоимость 1 кв. м - чуть больше 5,3 тысяч гривен. При том, что, по оценкам аналитиков, цена коммерческой недвижимости в столице составляла не менее $3 тысяч за 1 кв. м", - сказал заместитель главы комиссии по вопросам собственности, председатель депутатской фракции "Республика Киев" Киеврады Денис Москаль.

Генпрокуратура к тому же выяснила, что вышеупомянутые фиктивные предприятия, через которые продавалась киевская собственность, использовались и для получения не контролируемого государством дохода от предоставления услуг легальным предприятиям по конвертации безналичных средств в наличность.

Согласно материалам дела, сомнительные фирмы, через которые выводилась собственность территориальной общины столицы, были зарегистрированы на "подставные, подконтрольные лица".

В перечне этих "конвертационных центров" значатся: "Техноинтекс", "Лекс Инвест", "Инфостар Трейдинг", "Евроград КС", "Компания Милтон", "Компания Калинова", "Интерконмедиа", "СТР-инжиниринг", "Тибер Буд инструмент" и "Инвест Буд".

На счета указанных компаний реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства, а затем наличные снимались через кассы банковских учреждений - КБ "ТК Кредит", а также Первого киевского филиала АКБ "Интеграл-Банк", отмечает "Дело".

Чтобы скрыть незаконную "обналичку", мошенники использовали фиктивный налоговый кредит еще двух сомнительных фирм: "Васторикс К" и "Эридан-XXI Век".

Издание попробовало связаться с вышеуказанными компаниями, однако найти их офисы было невозможно.

Как известно, в марте 2010 года стало известно о краже джипа Volkswagen Touareg, принадлежавшего секретарю комиссии Киеврады по вопросам коммунальной собственности, депутату от Блока Леонида Черновецкого Петру Иванову.

Вместе с машиной пропали и приватизационные документы на объекты коммунальной собственности за последние несколько лет.

В целом с 2007 по 2010 год в столице было приватизировано свыше 300 объектов коммунальной собственности столицы на общую сумму 910 миллионов гривен. Из них 286 - это недвижимость (719 миллионов гривен), другие 14 (проданы за 191 миллион гривен) - пакеты акций коммунальных предприятий.

Украинская правда. Киев