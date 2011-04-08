У Черновецкого подозревают, что люди Попова хотят узурпировать власть

Председатель фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете Денис КОМАРНИЦКИЙ не видит оснований для отставки секретаря горсовета Олеся ДОВГОГО.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя заявления представителей других фракции Киевсовета о подготовке решения об отставке О.ДОВГОГО.

“На сегодняшний день я не вижу объективных причин для отставки секретаря Киевсовета. Скандал, который возник вокруг этой темы сразу после отчета председателя КГГА Александра ПОПОВА, является ни чем иным, как политической технологией. И эта технология имеет целью отвлечь внимание от реальных проблем города. При этом стратегического виденья, как их решать, в КГГА нет”, - сказал Д.КОМАРНИЦКИЙ.

По его убеждению, Киевсовет сегодня для городской администрации стал препятствием для узурпации власти.

“Депутатский корпус не позволяет протаскивать решения, которые не имеют ничего общего с интересами киевлян”, - заверяет руководитель фракции Блока Черновецкого.

Например, по его словам, речь идет о том, что Киевсовет не позволил лишить город контроля над предприятием «Киевспецтранс» путем продажи 25% его акций, как это предлагала КГГА. Д.КОМАРНИЦКИЙ также напомнил о попытках КГГА включить в программу приватизации акции банка «Крещатик», «Киеввагонсервиса» и других объектов, которые, по его мнению, являются важными для города.

«Речь идет также о планах взять за рубежом кредит на сумму 300 млн. долларов под завышенные проценты вместо того, чтобы провести переговоры с правительством и добиться уменьшения изъятий из бюджета города, которые в этом году превышают 8 млрд. грн. и являются рекордными за всю историю межбюджетных отношений столицы и государственного бюджета”, - отметил депутат.