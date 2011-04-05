Генпрокуратура отпустила Кучму в Днепропетровск
12:30, 05 апреля 2011Политика
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Сегодня хоронят гендиректора КБЮ
Генеральная прокуратура разрешила бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ посетить сегодня Днепропетровск.
Об этом сообщает пресс-служба президентского фонда Л.КУЧМЫ «Украина».
Генпрокуратура разрешила Л.КУЧМЕ покинуть 5 апреля Киев и поехать в Днепропетровск для присутствия на похоронах генерального директора и конструктора «Конструкторское бюро «Южное» Станислава Конюхова.
Как сообщалось, на церемонии прощания с С.Конюховым сегодня присутствовал и действующий Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
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