Генпрокуратура отпустила Кучму в Днепропетровск

Генеральная прокуратура разрешила бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ посетить сегодня Днепропетровск.

Об этом сообщает пресс-служба президентского фонда Л.КУЧМЫ «Украина».

Генпрокуратура разрешила Л.КУЧМЕ покинуть 5 апреля Киев и поехать в Днепропетровск для присутствия на похоронах генерального директора и конструктора «Конструкторское бюро «Южное» Станислава Конюхова.

Как сообщалось, на церемонии прощания с С.Конюховым сегодня присутствовал и действующий Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.