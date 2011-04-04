Кучму будет защищать экс-адвокат Сацюка

Следователи Генеральной прокуратуры допустили к защите бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ адвоката Виктора ПЕТРУНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Л.КУЧМА после посещения Генеральной прокуратуры, где находился почти четыре часа для проведения очной ставки с бывшим сотрудником своей охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Моего адвоката допустили. Фамилия его ПЕТРУНЕНКО. Я думаю, вы с ним встретитесь», - сказал Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, ранее Генпрокуратура отстранила от участия в деле Л.КУЧМЫ адвоката Игоря ФОМИНА.

Сегодня утром Л.КУЧМА сказал, что вместо отстраненного И.ФОМИНА нашел себе нового защитника, но имя его не назвал.

Адвокат В.ПЕТРУНЕНКО в свое время представлял в судах интересы бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, который является фигурантом «по делу отравления ЮЩЕНКО».