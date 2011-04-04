Кучму будет защищать экс-адвокат Сацюка
Вместо отстраненного Фомина
|Леонид Кучма
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Л.КУЧМА после посещения Генеральной прокуратуры, где находился почти четыре часа для проведения очной ставки с бывшим сотрудником своей охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Моего адвоката допустили. Фамилия его ПЕТРУНЕНКО. Я думаю, вы с ним встретитесь», - сказал Л.КУЧМА.
Как сообщал УНИАН, ранее Генпрокуратура отстранила от участия в деле Л.КУЧМЫ адвоката Игоря ФОМИНА.
Сегодня утром Л.КУЧМА сказал, что вместо отстраненного И.ФОМИНА нашел себе нового защитника, но имя его не назвал.
Адвокат В.ПЕТРУНЕНКО в свое время представлял в судах интересы бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, который является фигурантом «по делу отравления ЮЩЕНКО».