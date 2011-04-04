Теперь нардепов-прогульщиков можно будет отслеживать на сайте ВР

Фракция «БЮТ-Батьківщина» на этой неделе будет требовать принятия решения, которое бы обеспечило персональное голосование каждого народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

«Оппозиция будет требовать на этой неделе рассмотреть законопроект, внесенный Владимиром ЛИТВИНЫМ в части изменений к регламенту, который бы обеспечивал персональное голосование депутатов», - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, позитивным является то, что уже с этой недели на сайте ВР будут обнародоваться данные о письменной регистрации народных депутатов. В то же время, по его словам, следующим шагом должен стать вычет из зарплат депутатов платы за прогулы.