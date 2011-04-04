НУ-НС хочет, чтобы Тигипко указал, куда ведут реформы

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” предлагает в пятницу, 8 апреля, во время Часа вопросов к правительству заслушать информацию вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, вице-премьер-министр должен предоставить Верховной Раде информацию относительно пенсионной реформы. «Не понятно, где мы находимся, поскольку было у нас так называемое всенародное обсуждение, но все выступают против, даже большинство, а Сергей Леонидович, видите ли, «за» и даже начал угрожать своей отставкой», - сказал народный депутат.

Кроме того, добавил он, С.ТИГИПКО должен предоставить информацию относительно социально-экономического обеспечения учителей и повышения им на 20% надбавок.

Также, отметил Н.МАРТЫНЕНКО, из официальных данных вытекает информация относительно роста задолженности по зарплате и звучит цифра о 1,5 млрд. грн.

«Говорят, что населению будет еще тяжелее от реформ. Куда уже тяжелее? Мы хотим услышать, куда мы дойдем с этими социальными реформами», - спросил Н.МАРТЫНЕНКО.