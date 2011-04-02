Уголовное дело Кучмы поможет улучшить имидж Януковича?

Целью возбуждения уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ в первую очередь является намерение улучшить имидж нынешнего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА и отвлечь внимание общественности от уголовного преследования лидера “Батькивщины”, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом в аналитическом обзоре Центра восточных исследований (OSW, Варшава), переданном агентству УНИАН, заявил аналитик Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ.

Он отметил, что дело в отношении Л.КУЧМЫ было возбуждено накануне визита Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель и отвлекло внимание большинства обозревателей от этого визита.

“Четко видно, что действия против бывшего Президента были политически мотивированы и имели целью показать, что украинская власть одинаково строго относится к представителям оппозиции и истеблишмента”, - отметил эксперт.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ назвал несомненным то, что целью дела в отношении Л.КУЧМЫ является улучшение имиджа В.ЯНУКОВИЧА на Западе, и, скорее всего, оно имеет более “серьезные долгосрочные цели”, которые пока трудно понять.

Среди версий, которые обсуждаются, аналитик выделил желание власти отвлечь внимание от экономических проблем в Украине и даже личную месть В.ЯНУКОВИЧА за то, что Л.КУЧМА согласился на пересмотр результатов президентских выборов 2004 года.

По мнению Т.ОЛЬШАНСКОГО, бывшему главе государства не грозит тюремное заключение.

“Из перспективы лет представляется определенным, что майор МЕЛЬНИЧЕНКО... был лишь фигурантом, а обнародование записей имело целью скомпрометировать КУЧМУ на международной арене и ослабить его внутреннюю позицию”, - отметил эксперт.