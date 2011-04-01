Тимошенко в марте шесть раз обманула Генпрокуратуру?

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины 31 марта направил письма лидеру партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО с очередным разъяснением, что обвиняемая не должна совершать действия по безосновательному затягиванию процесса ознакомления с материалами уголовного дела.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры, в частности, в письме говорится, что в течение марта этого года Ю.ТИМОШЕНКО, подтвердив о своей явке, шесть раз не являлась к следователю, не сообщив о причинах, и указанное может свидетельствовать о преднамеренном затягивании процесса ознакомления.

В связи с этим следователь в который раз напомнил Ю.ТИМОШЕНКО, что каждый рабочий день с 9 до 18 часов она должна в приемлемое для нее время знакомиться с материалами уголовного дела.

Копия этого письма также направлена адвокату обвиняемой Богдану ФЕРЕНЦУ.