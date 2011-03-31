Могилев не исключил, что снимет портрет Кравченко

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ не исключил, что в МВД снимут портрет покойного министра Юрия Кравченко в случае доказательства в суде его причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, снимут ли портрет Ю.Кравченко с портретной галереи глав МВД в министерстве, поскольку покойный министр, согласно свидетельским показаниям бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, обвиняется в причастности к убийству журналиста.

«Давайте, пусть по этому вопросу суд примет окончательное решение. Я честно не готов по этому вопросу говорить о снятии все и вся… Когда будет решение судей по этому вопросу, тогда возможно будут какие-то специальные мероприятия», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он добавил, что выдвинутые обвинения еще не означают, что человек виновен.

Справка УНИАН. Журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было найдено тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил преднамеренное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением пострадавшим общественного и журналистского долга.