Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений МАРЧУК прибыл в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, Е.МАРЧУК пришел в Генпрокуратуру в 10.10.

На вопрос журналистов, в каком статусе его вызвали в следственное управление, Е.МАРЧУК сказал: «В качестве свидетеля, я думаю, я еще не знаю».

Других комментариев Е.МАРЧУК не дал, но пообещал пообщаться с журналистами после посещения Генпрокуратуры.