Марчук пришел в Генпрокуратуру
10:29, 31 марта 2011Политика
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Вызвали как свидетеля?
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений МАРЧУК прибыл в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, Е.МАРЧУК пришел в Генпрокуратуру в 10.10.
На вопрос журналистов, в каком статусе его вызвали в следственное управление, Е.МАРЧУК сказал: «В качестве свидетеля, я думаю, я еще не знаю».
Других комментариев Е.МАРЧУК не дал, но пообещал пообщаться с журналистами после посещения Генпрокуратуры.
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