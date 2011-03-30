Палий: у Украины нет денег на безопасные энергоблоки

Украина не имеет средств, чтобы разрабатывать безопасные энергоблоки. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил политолог Александр ПАЛИЙ. Он поставил под сомнение влияние ситуации в Японии на атомную энергетику Украины, в то время как в Европе есть возможность закрытия некоторых энергоблоков.

«Закрытия нескольких АЭС в Германии, например, никто даже и не заметит, чего не скажешь об Украине», - сказал политолог, объяснив, что в Европе на атомную энергетику приходится выработка лишь 5% электроэнергии, тогда как в Украине этот показатель достигает почти половины.

Ученые доказали, что существуют вполне безопасные энергоблоки, отметил О.Палий, и Украине нужно было бы принять это во внимание. «Возможно следующие энергоблоки в Украине будут строиться сия с учетом опыта Японии, но их разработка требует больших средств» - отметил он.

Как сообщалось, ситуация на японской АЭС “Фукусіма-1” после землетрясения и цунами спровоцировала обсуждение вопроса о безопасности атомных станций во всем мире. На сегодня Великобритания и Швейцария приостановили выдачу разрешений относительно новых АЭС до окончания дополнительного рассмотрения мер безопасности, а правительство Германии объявило трехмесячный мораторий на продление сроков эксплуатации АЭС.

Мария Чернега, студентка Института журналистики КНУ им. Шевченко