Тимошенко знает, чем закончится дело против Кучмы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что дело против экс-президента Леонида Кучмы "закончится ничем".

"Что будет из этого? Я убеждена, что из всего этого будет пшик, они затянут время, это завершится ничем", - сказала она в интервью 5 каналу.

По мнению Тимошенко, этим делом президент Виктор Янукович пытается отвлечь внимание общества от важных проблем.

"Для Януковича это дымовая шашка, которую он взорвал именно в тот день, когда я собиралась ехать в Брюссель", - отметила экс-премьер.

"Он хочет отвлечь внимание людей от радикального роста цен, повышения тарифов, потери рабочих мест, он хочет отвлечь внимание общества от того, что разрушается малый и средний бизнес, и еще он отвлекает внимание от крупных коррупционных скандалов, с которыми он лично связан ", - считает экс-премьер.

"Он также отвлекает внимание от своей бездарности, неуклюжести, непрофессионализма, от полного провала экономической и социальной политики Украины, от Межгорья, от пробок на Подоле, от того, чем живет страна и чем она недовольна", - добавила она.

Тимошенко также выразила мнение, что дело против Кучмы для Януковича имеет много задач.

"Я не исключаю, что будут расправляться и с Пинчуком, и с его телеканалами (ICTV, СТБ, Новый канал), и безусловно, будут маскировать политические репрессии, которые есть в стране, такими громкими делами, которые потом ничем не завершатся", - отметила лидер "Батькивщины".

Украинская правда