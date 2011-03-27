Людмила Янукович заглянула на открытие конкурса балета им. Лифаря

Сегодня в Донецке в национальном академическом театре оперы и балета торжественно открылся VII Международный конкурс балета имени Сержа Лифаря.

Как передает корреспондент УНИАН, в многолюдном зале театра среди зрителей присутствовала жена Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ, под патронатом которой и проходит этот конкурс в Донецке.

Народный артист Украины, художественный руководитель донецкого театра Вадим ПИСАРЕВ представил зрителям жюри конкурса, в состав которого вошли Жаннота МОНИК (Франция), Сирии ЙОХАНСЕН (Норвегия), Борис АБАТУРОВ (Россия), Фалько КАПУСТЕ (Германия), Мичико ТАРАДА (Япония), Оливье ПАТЕ (Франция), Инна ДОРОФЕЕВА (Украина) и другие. Всего жюри представляют 13 выдающихся деятелей балетного искусства из 9 стран мира, возглавил жюри – президент международных деятелей хореографии – Юрий ГРИГОРОВИЧ.

В первый конкурсный вечер на донецкой сцене состоялся Гала-концерт участников конкурса.

На предшествующей открытию конкурса пресс-конференции В. ПИСАРЕВ отметил, что участниками конкурса, который продлится до 2 апреля, станут 163 артиста из 16 стран и «за всю историю балетного форума - это наибольшее количество конкурсантов, которые будут соревноваться в Донецке за высокое звание лауреата престижного конкурса и солидный призовой фонд».

По словам В. ПИСАРЕВА, призовой фонд нынешнего конкурса в размере 110 тыс. долларов США – «это самый большой в мире призовой фонд» среди балетных конкурсов.

Так, обладатель Гран-при получит 20 тыс. долларов США и звание лауреата; лучший хореограф получит премию имени Сергея Прокофьева в размере 10 тыс. долларов США, золотую медаль и звание лауреата; обладатель специального приза жюри Юрия Станишевского – основателя этого международного конкурса балета получит 5 тыс. долларов и звание лауреата и т. д.

Кроме того, кому-то из участников конкурса будет вручен и «неофициальный приз» от супруги Президента Украины.

В.ПИСАРЕВ отметил, что Л.ЯНУКОВИЧ является поддержкой сегодняшнего конкурса и гарантом высокого уровня его проведения.

«Людмила ЯНУКОВИЧ – это поддержка конкурса, именно поддержка. Понимаете, не было бы ее поддержки, может быть и спонсоров не было бы», - сказал художественный руководитель театра.

Справка УНИАН. Основателем Международного конкурса балета имени С.Лифаря является выдающийся деятель хореографического искусства Юрий Станишевский. Конкурс проводится один раз в два года. С 1994 по 2006 годы состоялось шесть конкурсов, которые открыли многих, сегодня всемирно известных балетных звезд - Ирину ДВОРОВЕНКО, Андрея ИВАНОВА, Ивана ПУТРОВА, Дениса МАТВИЕНКО, Наталью КАЛИНИЧЕНКО, Яну САЛЕНКО. Соревнование хореографов, которое является составной частью конкурса, стало одной из первых ступенек к высотам балетмейстерского мастерства для Алексея РАТМАНСКОГО, Раду ПОКЛИТАРУ и других.