НУ: прожиточный минимум надо не ликвидировать, а повышать

Прожиточный минимум надо не ликвидировать, а повышать до реального размера, который отвечает жизненным потребностям человека, считает секретарь парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда, народный депутат от «Нашей Украины» Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”, комментируя инициативу Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «ликвидировать существование в бюджете такого позорного понятия, как гарантированный размер прожиточного минимума», В.ВЯЗИВСКИЙ назвал позорным не понятие прожиточного минимума, а нарушение нынешней властью действующего законодательства при установлении его размера, вследствие чего прожиточный минимум перестал выполнять свою социально-защитную функцию.

Как заметил депутат, в соответствии со статьей 1 закона о прожиточном минимуме, его размер должен быть установлен на таком уровне, чтобы человеку этих средств хватало на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, обеспечение социальных и культурных потребностей. На данный момент месячный размер прожиточного минимума составляет для трудоспособных лиц 894 грн., а для пенсионеров – 750 грн. «Очевидно, что такой мизерный размер прожиточного минимума не способен обеспечить даже элементарных потребностей граждан», – отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

«На сегодняшний день официальный уровень прожиточного минимума растет темпами в несколько раз ниже, чем реальные цены на продовольственные товары и коммунальные услуги. По данным Счетной палаты, за прошлый год прожиточный минимум номинально увеличился только на 2,2%, однако с учетом индекса потребительских цен реально снизился на 7,2%. В структуре расходов граждан, получающих доход на уровне прожиточного минимума, около 80% составляют продукты питания. Понятно, что этих средств не может быть достаточно для проживания, если гречка выросла в цене на 300%, а овощи – на 70-100%», – объяснил народный депутат.

В соответствии с законом о прожиточном минимуме, заявил В.ВЯЗИВСКИЙ, товарный набор потребительской корзины, на основе которого рассчитывается прожиточный минимум, должен определяться каждые 5 лет, однако власть не пересматривала его с 2000 года. «Это привело к занижению размера прожиточного минимума больше чем на 50%. Вследствие чего все социальные выплаты, которые к нему привязаны, выплачиваются в уменьшенном объеме», – отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

Депутат обратился к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с требованием безотлагательно пересмотреть социальные стандарты, заложенные в прожиточный минимум. По его убеждению, перечень товаров, включенный в потребительскую корзину, надо приблизить к уровню цивилизованных стран, поскольку много необходимых товаров там отсутствуют в принципе, а имеющиеся – не отвечают минимальным потребностям человека.

В.ВЯЗИВСКИЙ напомнил, что на сегодняшний день, по данным Госкомстата, около 12 миллионов граждан получают доходы даже ниже официально установленного уровня прожиточного минимума и это говорит о том, что власть не выполняет свои социальные обязательства даже в существующем объеме.