Кучма самовольно ушел с очной ставки с Мельниченко
15:10, 23 марта 2011Политика
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В ГПУ подтвердили
В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают, что вызванный в Главное следственное управление ГПУ на допрос бывший Президент Украины Леонид КУЧМА самовольно ушел сочной ставки с экс-майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Л.КУЧМА «был допрошен в качестве подозреваемого. С очной ставки с МЕЛЬНИЧЕНКО ушел».
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