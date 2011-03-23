Кучма самовольно ушел с очной ставки с Мельниченко

В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают, что вызванный в Главное следственное управление ГПУ на допрос бывший Президент Украины Леонид КУЧМА самовольно ушел сочной ставки с экс-майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Л.КУЧМА «был допрошен в качестве подозреваемого. С очной ставки с МЕЛЬНИЧЕНКО ушел».