Кучма самовольно ушел с очной ставки с Мельниченко

15:10, 23 марта 2011
Политика
4882

В ГПУ подтвердили

В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают, что вызванный в Главное следственное управление ГПУ на допрос бывший Президент Украины Леонид КУЧМА самовольно ушел сочной ставки с экс-майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Л.КУЧМА «был допрошен в качестве подозреваемого. С очной ставки с МЕЛЬНИЧЕНКО ушел».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter