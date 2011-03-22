Киевские чиновники проигнорировали указ Януковича и поручение Азарова

Комиссия по вопросам наименований и памятных знаков исполнительного органа Киевсовета не поддержала предложения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о присвоении улиц имен Г.Берегового и Л.Телятникова. В то же время поддержала немало проектов, касающихся имен великих украинских актеров.

Об этом после заседания комиссии заявил ее член, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, «Указ Президента относительно наименования улицы именем Георгия Берегового (космонавта) комиссия не поддержала, поскольку его деятельность не связана с Киевом. Поручение Н.АЗАРОВА о переименовании ул. Добринынской в улицу Леонида Телятникова не было поддержано из-за того, что еще не прошло 10 лет со дня смерти известного ликвидатора аварии на ЧАЭС».

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что вместо этого новые улицы в Голосеевском районе будут носить имена известных киевских актеров: Клавдии Радченко, Олега Рябова, Константина Хохлова, Михаила Романова, Юрия Лаврова, Ольги Юровской и Георгия Горюшко. Эти актеры многие годы плодотворно работали в киевских театрах им. И.Франко, им. Л.Украинки и оперетты.

«К сожалению, многие годы Киев существовал как космополитический город, где названия улиц были редко привязаны к Киеву. Сейчас благодаря специалистам, которые уже многие годы работают в комиссии по вопросам переименований, ситуация понемногу выравнивается – и это не зависит от того, кто руководит городом - Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ или Александр ПОПОВ, это зависит от профессиональности экспертов, которые ни разу не поддержали то или иное решение вопреки интересам города только для того, чтобы угодить властным чиновникам – включая Президентом», - заверяет А.БРИГИНЕЦ.

Председатель комиссии обратился ко всем киевским заведениям культуры с просьбой предоставить предложения о присвоения новым улицам имен известных киевлян, которые работали на благо столицы. А.БРИГИНЕЦ надеется, что совместными усилиями Киев удастся сделать городом, в котором будут увековечены выдающиеся киевляне.