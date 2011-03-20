На Черноморском и Балтийском флотах будут созданы группировки подлодок

Черноморский флот России получит в ближайшие годы несколько новых дизель-электрических подводных лодок, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Олег Бурцев. "На Черноморском флоте мы будем создавать группировку подводных лодок, которая будет иметь возможность адекватно реагировать на вероятные угрозы. То же касается и Балтики", - сказал вице-адмирал.

По его словам, атомные лодки, согласно стратегии России, будут находиться только на Северном и Тихоокеанском флотах. Также он уточнил, что речь идет о неатомных подлодках.

Ранее сообщалось, замечает РосБизнесКонсалтинг, что в соответствии с государственной программой вооружения на 2011-2020 гг. Черноморский флот получит 18 кораблей новой постройки, в том числе 6 дизельных подводных лодок.