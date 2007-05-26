Делегаты съезда Нашей Украины не расходятся

Делегаты межпартийного съезда «Нашей Украины» продолжают ожидать завершения переговоров руководителей государства.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Центрисполкома партии “Наша Украина” Игорь ЖДАНОВ.

По его словам, сейчас есть необходимое количество делегатов для продолжения съезда и они ожидают завершения переговоров на Банковой.

По словам И.ЖДАНОВА, по окончании консультаций съезд готов будет принимать решение.

Он уточнил, что в случае, если переговоры закончатся безрезультатно, делегаты съезда блока «Наша Украина», как и планировали раньше, примут решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов своей фракции.

В случае, если переговоры руководителей государства будут успешными, и дата досрочных выборов, наконец, будет определена, то, по его словам, «мы заслушаем информацию, обсудим ее и примем свое решение».

При этом он не уточнил, какое именно решение возможно в этом случае.

Как сообщал УНИАН, заседание съезда должно было возобновиться в 20 часов, однако до сих пор этого не произошло, поскольку переговоры на Банковой еще продолжаются.