Во встрече в Секретариате участвуют Плющ и Тимошенко

Почти три часа в Секретариате Президента продолжается встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Как сообщал УНИАН, встреча началась около 20.00. В ней также принимают участие секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.