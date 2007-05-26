Во встрече в Секретариате участвуют Плющ и Тимошенко
22:54, 26 мая 2007Политика
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Переговоры продолжаются около трёх часов
Почти три часа в Секретариате Президента продолжается встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.
Как сообщал УНИАН, встреча началась около 20.00. В ней также принимают участие секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
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