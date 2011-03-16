ПР готовится к принятию непопулярных решений?

Пополнение фракции Партии регионов новыми народными депутатами объясняется тем, что власть активно готовится к принятию непопулярных решений.

Такое мнение УНИАН высказал вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО

По его словам, становится очевидным, что фракция Партии регионов готовится к принятию закона о пенсионной реформе. Н.ТОМЕНКО предположил, что союзники “регионалов” по большинству, в частности фракции КПУ и Народной партии, могут не поддержать инициативы власти по некоторым социальным вопросам. «В таких условиях Партии регионов для проведения непопулярных социально-экономических решений нужно иметь четкий контроль минимум за 226 карточками», - считает он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в настоящее время власть стопроцентно может рассчитывать на 187 карточек фракции Партии регионов и 20 карточек группы «Реформы ради будущего». «Таким образом, и в дальнейшем из числа внефракционных будет происходить рекрутирование (депутатов) Партией регионов, чтобы выйти на гарантированный минимум при принятии непопулярных решений», - убежден вице-спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты Украины Александр ФЕЛЬДМАН, Антон ЯЦЕНКО и Степан ГЛУСЬ, которые были избраны в парламент по списку Блока Юлии Тимошенко, вошли в состав фракции Партии регионов.