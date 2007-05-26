Митинг в Крыму потребовал убрать Ющенко от власти

Начало Всеукраинской политической стачки объявили участники Всекрымского антинатовского митинга, прошедшего сегодня в Феодосии по инициативе коммунистов Крыма.

Об этом говорится в заявлении Всекрымского митинга, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой народного депутата V созыва, первого секретаря Крымского республиканского комитета КПУ Леонида ГРАЧА.

В заявлении митинга, который приурочен к годовщине антинатовских акций в Феодосии в мае прошлого года, в частности, говорится, что "помаранчевая зондеркоманда, выполняя волю заокеанских хозяев, осуществляет фашизацию общества, стремится сосредоточить всю полноту власти в своих руках". По мнению авторов документа, сегодня в Украине "насаждается национализм", происходит "героизация националистов и бандеровцев".

Кроме того, в заявлении говорится, что в последнее время «настойчиво предпринимаются попытки» Президента Виктора ЮЩЕНКО «ошельмовать и прекратить деятельность» Верховной Рады Украины и Конституционного Суда Украины и провести досрочные выборы в парламент страны.

В этой связи авторы заявления требуют «с целью прекращения дальнейшей эскалации напряженности, недопущения возрождения фашизма в Украине» незамедлительно отстранить В.ЮЩЕНКО от власти и ликвидировать институт Президента.

Также участники Всекрымского митинга требуют от Верховной Рады Украины незамедлительного принятия нормативно-правовых актов, "предусматривающих уголовную ответственность всех, включая Президента Украины, за пропаганду и попытки возрождения в стране фашизма", героизацию сторонников фашистских оккупантов, установку им соответствующих памятных знаков.

Участники митинга также объявляют о создании Всеукраинского антифашистского фронта.

Они требуют не допустить использование силовых структур Украины, а также военных формирований НАТО и США для прикрытия "участников антиконституционного мятежа", который, по мнению авторов документа, совершает президентское окружение.

Помимо этого, в заявлении участников Всекрымского митинга говорится, что они поддерживают деятельность антикризисной коалиции по соблюдению норм Конституции и Законов Украины, преодолению антиконституционного «помаранчевого мятежа».

В документе, кроме всего прочего, говорится следующее: "Украина в опасности! В связи с этим мы объявляем начало Всеукраинской политической стачки". "Только объединившись, независимо от политических симпатий, вероисповедания, мы сможем защитить наш общий дом от помаранчевых прозападников и их американских покровителей", - заявили участники антинатовского Всекрымского митинга, организованного по инициативе коммунистов автономии.