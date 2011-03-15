Пресс-конференция, посвященная Х Джазовому фестивалю «Єдність»

12:54, 15 марта 2011
Политика
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В пятницу, 18 марта, в 17.00 в помещении Национального академического театра оперетты (ул. Красноармейская, 53/3) состоится пресс-конференция, посвященная Х Джазовому фестивалю «Єдність».

Участники пресс-конференции:

джазовый обозреватель Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ

музыкант Энвер ИЗМАЙЛОВ

руководитель проекта Сергей ГРАБАР

коммерческий директор Национального академического Театра оперетты Оксана КОГУТ.

Аккредитация обязательна: Ольга Рябенко, (093) 258-49-51.

 

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