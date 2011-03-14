Колесников обещает Киеву 12 станций городской электрички к сентябрю

«Укрзализныця» до сентября текущего года введет в эксплуатацию 12 станций городской электрички.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня в ходе рабочей поездки по ознакомлению с работой городской электрички.

По его словам, первый этап внедрения электрички позволит соединить левый и правый берега столицы полукольцом. К 2012 году будет построено еще 7 станций, что позволит образовать железнодорожное кольцо. При этом время движения поездов по кольцу не будет превышать одного часа.

Вице-премьер отметил, что внедрение электрички позволит разгрузить на 40% пассажиропоток основных линий метрополитена.

Для функционирования электрички планируется закупить 10 поездов, 4 из которых будет закуплено Киевской городской государственной администрацией.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что технический потенциал электрички позволит перевозить до 200 тыс. человек в сутки, однако, по прогнозам КГГА, пассажиропоток на линии будет отставлять от 65 до 100 тыс. человек в день.

Он также отметил, что в настоящее время правительство совместно с КГГА прорабатывает экономическую схему работы линии, в частности, возможность внедрения единого билета, поскольку железнодорожное кольцо будет сопряжено с действующими станциями метрополитена.

«Мы планируем как это увязать с метрополитеном. Как увязать с единым билетом. Пока нет четкой экономической модели, но техническая концепция готова», - сказал вице-премьер, отметив при этом, что цена билета для проезда в электричке будет составлять от 2 до 3 грн.

Б.КОЛЕСНИКОВ также добавил, что в рамках проекта на обустройство наземной инфраструктуры городской электрички Минфин планирует выделить в целом порядка 180 млн. грн., в том числе на первый этап – 47 млн. грн., на второй этап – около 140 млн. грн.

Справка УНИАН. Проект «Городская электричка» запущен в сентябре 2009 года и в настоящее время объединяет станции «Троещина-Киев-Петровка». К сентябрю текущего года предполагается, что линия будет обслуживать 12 станций: «Дарница», «Левобережная», «Троещина», «Киев-Петровка», «Сырец», «Рубежовская», «Борщаговка», «Киев-Волынский», «Кардачи», «Киев-Пассажирский», «Выдубичи» и «Левый берег».

На втором этапе на линии будут открыты еще 7 станций: «Киевская Русановка», «Отрадный», «Киев-Днепровский», «Оболонь», «Зенит», «Вышгородская» и «Лыбидская».

Вторую очередь планируется запустить к маю 2012 года.