Евросоюз собирается заморозить счета Лукашенко

Евросоюз собирается заморозить счета Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и ещё более 30 высокопоставленных чиновников.

Как пишет «Коммерсант», подобное решение готовилось в ЕС несколько последних недель. Как ожидается, в ближайшие дни оно будет формально одобрено.

Как сообщалось, после президентских выборов в Беларуси 19 марта 2006 г. ЕС принял решение об увеличении списка персон «нон-грата» из этой страны. В ЕС посчитали результат, показанный А.ЛУКАШЕНКО, несправедливым и даже пригласили оппозиционного кандидата Александра МИЛИНКЕВИЧА на заседание Европейского парламента.