Евросоюз собирается заморозить счета Лукашенко
10:48, 15 мая 2006Политика
361
"Под раздачу" попадут еще 30 высокопоставленных чиновников
Евросоюз собирается заморозить счета Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и ещё более 30 высокопоставленных чиновников.
Как пишет «Коммерсант», подобное решение готовилось в ЕС несколько последних недель. Как ожидается, в ближайшие дни оно будет формально одобрено.
Как сообщалось, после президентских выборов в Беларуси 19 марта 2006 г. ЕС принял решение об увеличении списка персон «нон-грата» из этой страны. В ЕС посчитали результат, показанный А.ЛУКАШЕНКО, несправедливым и даже пригласили оппозиционного кандидата Александра МИЛИНКЕВИЧА на заседание Европейского парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter