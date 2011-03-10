Перебои с хлебом - дело рук бизнеса, который контролирует власть?

Проблемы с поставками зерна на хлебозаводы в ряде регионов Украины можно и нужно было предусмотреть. Все это является следствием неконтролируемых спекуляций со стороны бизнеса, подконтрольного власти. Так заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал УНИАН информацию о перебоях с поставками хлеб в Луганской области.

«Перебои с продуктами – тенденция, указывающая на несостоятельность властей контролировать спекулятивные тенденции. Как правило, такое происходит в следствие конфликта рыночных механизмов с административными методами регулирования рынка», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ, добавив, что «обычно к таким спекуляциям прибегает бизнес, контролируемый властью». Самое парадоксальное, по словам эксперта, что «специалисты не раз предупреждали власть о такой опасности и предлагали варианты решений. В частности, Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства – УНИАН) призывала власть обратить внимание на ситуацию на рынке и остановить опасные тенденции, которые могут привести не только к перебоям, но и к отсутствию жизненно необходимых продуктов».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, исчезновение продуктов с прилавков – гораздо более опасная тенденция для власти, чем повышение цен на продукты и услуги. «Для Президента и правительства пропажа хлеба – это если не приговор, то, как минимум, сигнал. Такие явления неминуемо, мгновенно и жестко отражаются на рейтингах политиков от власти», - предупреждает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели СМИ сообщили, что некоторые населенные пункты Луганской области, в частности, Свердловск и Ровеньки, остались без хлеба.

В то же время, 7 марта в горисполкоме Свердловска Луганской области опровергли эту информацию. При этом начальник отдела торговли и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей Сведловского горисполкома Раиса СИГАЕВА подтвердила, что центральный поставщик хлеба - Свердловский хлебозавод – из-за нехватки муки остановился 5 марта.

Напомним, 2 марта руководитель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКАЯ инициировала создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию неконтролируемого роста цен на продукты питания.