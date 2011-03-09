У Томенко впечатление, что «власть до сих пор боится Тараса Шевченко»

У заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО «создается впечатление, что власть до сих пор боится Тараса Шевченко».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня в эфире «5 канала».

По словам Н.ТОМЕНКО, «чтобы мы были народом, который себя уважает и имели государство, которым можно было бы гордиться, то именно 9 марта у нас был бы национальный праздник». «8 марта провели бы общественно-политические мероприятия в защиту прав женщины и недопущения властного сексизма, а праздник национального духа и национальной идеи должны были бы проводить сегодня – 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко», - отметил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что жизнь Тараса Шевченко и героическая, и трагическая в то же время. Он напомнил, что из 47 лет жизни 24 поэт провел в крепостничестве, 10 – в ссылке и только 13 лет – свободной жизни и творчества. «Эта трагедия и героизм подчеркнуты и датами жизни, и смерти поэта: 9 марта явился на свет, а 10 марта – ушел из жизни», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также напомнил, что именно 2011 год – год 150-летия со дня смерти и перезахоронения Кобзаря. В то же время, по его словам, еще не состоялось ни одно заседание правительственного оргкомитета и отсутствует система или логика деятельности власти относительно юбилейных мероприятий в этом году.

Отвечая на вопрос о том, что стоило бы сделать, Н.ТОМЕНКО заметил, что «точно не нужно ставить памятники». «Это делали и при советской власти», - добавил он.

Вместо этого, по его словам, надо пропагандировать творчество, мировоззрение, идею Тараса Шевченко. «Надо показать Шевченко- художника, донести его произведения, которые фантастически мелодичны, языком музыки и в конечном итоге сделать современное кино, поскольку живем в ХХІ веке», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По словам заместителя председателя парламента, создается впечатление, что много представителей нынешней властной элиты свои знания творчества Тараса Шевченко начинают и завершают «Заповітом», который обязательно изучался в советской школе, «в то же время, главные произведения, являющиеся его своеобразными политическими и национальными завещаниями, они как не знали, так и не знают». «Это незнание, очевидно, перешло в наследие от Российской империи, потом Советского Союза, поскольку этих настоящих произведений поэта как боялась власть, так и продолжает бояться», - сказал Н.ТОМЕНКО.