Тимошенко о Великом посте, хороших новостях и шабаше
21:59, 07 марта 2011Политика
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Экс-премьер поздравляет народ Украины
Экс-премьер-министр Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО поздравила народ Украины с началом Великого поста.
"Приветствую с началом Великого поста! Я тоже держу пост", - написала она в своем "Twitter".
"Для тех, кто постится впервые, у меня хорошая новость - первые два дня без еды", - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО.
Она также отреагировала на сообщения о том, что в городах Луганской области из-за отсутствия муки остановились хлебозаводы и стотысячные шахтерские города остались без хлеба:
"Масленица прошла без гречишных блинов. Великий пост начался без хлеба в городах Луганщины. "Проффесионалы". Нужно этот шабаш побыстрее прекращать", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
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