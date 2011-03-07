Тимошенко о Великом посте, хороших новостях и шабаше

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО поздравила народ Украины с началом Великого поста.

"Приветствую с началом Великого поста! Я тоже держу пост", - написала она в своем "Twitter".

"Для тех, кто постится впервые, у меня хорошая новость - первые два дня без еды", - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отреагировала на сообщения о том, что в городах Луганской области из-за отсутствия муки остановились хлебозаводы и стотысячные шахтерские города остались без хлеба:

"Масленица прошла без гречишных блинов. Великий пост начался без хлеба в городах Луганщины. "Проффесионалы". Нужно этот шабаш побыстрее прекращать", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.