За что мэр-регионал бил агитатора, а депутаты-свободовцы - мэра?

Партия регионов заявляет о нападении местных депутатов от ВО «Свобода» на мэра города Збаража Тернопольской области.

Как сообщает официальный сайт тернопольской областной организации Партии регионов, нападение на городского председателя Збаража Михаила БОЧАРОВА, избранного от Партии регионов, произошло 4 марта в помещении горисполкома.

«Во время сессии Збаражского городского совета представитель ВО «Свобода», который не является депутатом городского совета, пытался раздавать листовки, содержащие клеветническую информацию. Как городской председатель М.БОЧАРОВ запретил ему это делать, что вызвало недовольство со стороны депутатов-«свободовцев», – говорится в сообщении.

По данным Партии регионов, после сессии М.БОЧАРОВ попросил распространителя листовок дать объяснения по поводу клеветнической информации и вызвал представителя милиции.

«Однако депутат Збаражского районного совета от «Свободы» Юрий ДМИТРИШИН насильственным способом пытался помешать действиям председателя. Он и еще четверо депутатов–«свободовцев» Збаражского городского совета с угрозами физического насилия и нецензурной бранью ворвались в помещение горисполкома, грубо выломав двери. Во время нападения городскому председателю нанесены телесные повреждения, также порвана одежда», – говорится в сообщении. После этого с высоким артериальным давлением М.БОЧАРОВ был доставлен в больницу.

Городской председатель Збаража обратился в правоохранительные органы по поводу инцидента.

В свою очередь, в ВО «Свобода» заявляют, что именно М.БОЧАРОВ начал наносить телесные повреждения представителю «Свободы».

«4 марта должна была состояться очередная сессия Збаражского городского совета. Однако, городской председатель Збаража, которому 24 декабря 2/3 депутатского состава горсовета выразили недоверие, не имеет ни малейшего желания слышать мнение депутатов, игнорирует их предложения, не подписывает решения сессии, не выполняет судебных решений, игнорирует предписания прокуратуры», – отмечает пресс-служба областной организации ВО «Свобода».

В ее сообщении указано, что депутаты Збаражского горсовета от «Свободы» и член молодежной организации «Сокол» Павел ПОПЕЛЁВСКИЙ раздавали в сессионном зале «Депутатский вестник», в котором был напечатан ответ Збаражского РЭС ОАО «Тернопольоблэнерго» на депутатское обращение. В вестнике утверждалось, что «городской председатель Збаража БОЧАРОВ М.Г. нанес ущерб безучетным потреблением электроэнергии на сумму 3,295 тыс. грн».

«Другими словами, М.БОЧАРОВ крал электроэнергию, что, в конечном счете, после передачи дела в суд и признал, и уплатил эту сумму энергокомпании. Но узнав, что эта информация размещена в «Депутатском вестнике», М.БОЧАРОВ набросился на 18-летнего П.ПОПЕЛЁВСКОГО и, толкая и ударяя в спину, потащил его на второй этаж, где вместе с директором Збаражского рынка парня пинали, били по спине, обзывали, дергали, удерживая дверь», – говорится в сообщении ВО «Свобода». По данным пресс-службы, местным депутатам удалось открыть дверь и вырвать П.ПОПЕЛЁВСКОГО из рук мэра.

После инцидента депутаты городского совета от ВО «Свобода» обратились к начальнику Збаражского райотдела УМВД и начальнику УМВД Украины в Тернопольской области, а также к прокурору Збаражского района и прокурору Тернопольской области с просьбой отреагировать на действия городского председателя Збаража М.БОЧАРОВА, говорится в сообщении ВО «Свобода».