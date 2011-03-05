Наливайченко: Пукач может назвать заказчиков убийства Гонгадзе

Экс-председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что власть должна настоять на возможности того, чтобы бывший генерал милиции Алексей ПУКАЧ в суде назвал заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО время эфира "Шустер Live".

"ПУКАЧ во время задержания в июле 2009 года четко сказал, что он в суде назовет тех, кто давал ему преступный приказ. Он показал место совершения преступления, место, где было перезахоронено им тело. Была полностью перебрана вся земля, и были найдены орудия преступления, которые он назвал. То есть все совпало", - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик подчеркнул, что заказчики убийства журналиста должны быть названы. «Вопрос только в том, чтобы судебное заседание было проведено открытым. И здесь есть все возможности у власти, и я думаю, у Президента Украины, настаивать, чтобы главный подозреваемый, который готов свидетельствовать, получил возможность в суде назвать тех, кто ему поручал совершить это преступление против журналиста", - сказал экс-председатель СБУ.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что на месте, где было спрятано тело Г.Гонгадзе, сотрудники СБУ нашли останки еще семи людей, погибших насильственной смертью. "Я надеюсь, будут расследованы и эти убийства, и кто именно там убит. То есть это милицейское кладбище было найдено", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Напомним, ранее бывшему генералу милиции А.ПУКАЧУ, который обвиняется в убийстве журналиста Г.Гонгадзе, продлили срок содержания под стражей на два месяца.