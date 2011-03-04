Ярославский заявляет, что его гостиница будет лучшей в Украине

В Харькове состоялась презентация названия 5-звездочной гостиницы «Kharkiv Palace», которая сооружается к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация названия новой гостиницы, которая станет первой в Харькове, с самого начала спроектированной по стандартам 5-звездочной, состоялась на площади Свободы в центре города, где ведется строительство.

В презентации приняли участие операционный директор Турнира УЕФА Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, специальный представитель УЕФА по Евро-2012 Франтишек ЛАВРИНЕЦ, директор Турнира в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По словам генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012 Александра ЯРОСЛАВСКОГО, строительство гостиницы на 180 номеров, которая практически полностью компенсирует дефицит 5-звездочных апартаментов, существовавший в Харькове до сих пор, будет завершено в конце 2011 года.

«Хочу сказать, что гостиница строится не только к Евро-2012, но и для харьковчан, и будет сдана до ноября-декабря этого года. Она будет на 180 номеров. Здесь будут прекрасные залы для казино, бал-румов, фитнесса и целый ряд магазинов, то есть все необходимое, что включает в себя пятизвездочная гостиница», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Я с уверенностью могу сказать, - отметил он, - что это будет, наверно, лучшая гостиница в Украине, а возможно и в Европе».

Отвечая на вопрос о будущем операторе гостиницы, он сказал, что сегодня продолжаются переговоры «с одной из московских групп, и, вероятно, они будут операторами, но до конца мы еще не определились».

Комментируя событие, М.КАЛЛЕН отметил динамику строительства одного из ключевых для Евро-2012 в Харькове объектов. «Мне очень приятно увидеть прекрасный прогресс строительства гостиницы, - сказал он. - Я в Харькове бываю практически каждые два месяца, и еще недавно видел фундамент, а теперь вижу, как гостиница с каждым днем растет, и мне очень приятно это отметить».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ и гости из УЕФА продемонстрировали представителям СМИ внешний вид здания «Kharkiv Palace», а также разработанный для гостиницы логотип.

По официальным данным, гостиница строится на 100% за счет частных инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО. Общий объем инвестиций в строительство «Kharkiv Palace» превысит 100 млн. долларов.