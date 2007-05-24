ВР уволила Стецюка с должности судьи Конституционного Суда

Верховная Рада Украины освободила Петра СТЕЦЮКА от должности судьи Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего постановления проголосовали 233 народных депутата из 256, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил один из авторов постановления, народный депутат, член фракции Партии регионов Андрей СОКИЛ, 10 апреля П.СТЕЦЮК, избранный по квоте ВР, выступил вместе с другими судьями КС с заявлением, что он отказывается принимать участие в рассмотрении дела относительно конституционности Указа Президента Украины о роспуске ВР.

Народный депутат отметил, что судья КС объяснил это давлением, которое осуществляется на суд.

А.СОКИЛ напомнил, что, согласно закону о Конституционном Суде Украины, судья вступает в должность после принесения присяги в ВР при участии Президента и премьер-министра. Кроме того, отметил он, тем же законом предусматривается, что судья должен непосредственно принимать участие в рассмотрении дел, которое осуществляется КС.

Отказываясь от участия в рассмотрении дела, П.СТЕЦЮК тем самым нарушил присягу судьи и отказался от выполнения своих непосредственных обязанностей, подчеркнул А.СОКИЛ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС, среди которых П.СТЕЦЮК, заявили об отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

4 мая председатель ВР А.МОРОЗ поручил Комитету по вопросам правовой политики рассмотреть вопрос о возможности освобождения П.СТЕЦЮКА от должности судьи КС.

П.СТЕЦЮК назначен судьей КС в августе 2006 года по квоте Верховной Рады.