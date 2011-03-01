Заповедники будут зарабатывать на экотуризме

Развитие природно-заповедного фонда Украины должно стать одним из основных приоритетов развития украинского государства. По словам министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, это - «зелёный свет» для развития в стране экологического туризма и рекреационной инфраструктуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

По словам министра, экотуризм – самый динамичный и быстроразвивающийся в мире вид туризма. На фоне стран - «курортных тяжеловесов», Украина с её уникальными природными комплексами может повысить свой статус как раз за счёт этой туристической отрасли. Кроме того, заповедные территории могут стать подходящей базой для развития и поддержки традиционных ремесел, а также пчеловодства, овцеводства, конных хозяйств, не говоря уже о производстве сувенирной продукции, заготовке грибов, ягод, лекарственных растений, зеленом туризме в сельской местности. Как следствие – сами заповедники смогут зарабатывать больше средств и выйти на определенный уровень рентабельности.

В то же время, развитие природно-заповедного дела является одним из приоритетов европейской интеграции Украины, отметил глава Минприроды. Основные требования по вступлению в Европейский Союз предусматривают скорейшее внедрение стратегии устойчивого развития, при чем не только на бумаге, но и ее реализацию на практике.

«Нужно чётко понимать: природная среда является не только средой обитания человека, а и природным капиталом, который, в свою очередь, предоставляет человеку множество ресурсов и услуг. Поэтому стратегическая задача Минприроды заключается в максимальном повышении эффективности использования природного капитала, наращивании инвестиций в заповедный фонд, а также интеграции в европейские процессы охраны окружающей среды», - акцентировал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.