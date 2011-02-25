Кулиняк обещает не отдавать Софию Киевскую Московскому патриархату

Национальный музей “София Киевская” не будет передан в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Это (“София Киевская” – УНИАН) памятник архитектуры, который входит в наследие ЮНЕСКО. Я не вижу никаких предпосылок для этих опасений”, - сказал М.КУЛИНЯК.

Комментируя слухи о том, что уже на Пасху в “Софии Киевской” будут отправлять службу представители УПЦ МП, М.КУЛИНЯК отметил, что в предыдущие годы в исключительных случаях в “Софии Киевской” правились богослужения.

“Но относительно передачи - на сегодня этот вопрос не рассматривается”, - отметил министр.