Янукович не ответил на вопрос про Бандеру и Шухевича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уклонился от ответа на вопрос о его отношении к отмене судами указов предыдущего главы государства Виктора ЮЩЕНКО о присвоении проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу званий “Герой Украины”.

«Ни в коем случае нам не надо искать простые ответы на сложные вопросы, ни в коем случае. И очень важно помнить, что мы не должны искать разногласия среди наших людей. А надо нам искать как и на чем объединяться, а кто будет верить в каких героев, – пусть верят: никто никому не возражает. Слава Богу, мы живем в демократической стране», - отметил В.ЯНУКОВИЧ в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной».

Как сообщал УНИАН, 12 января 2011 г. на сайте Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ главы государства от 20 января 2010 года “О присвоении С.Бандере звания Герой Украины”.

21 апреля 2010 года Донецкий апелляционный административный суд признал незаконным президентский указ от 12 октября 2007 года о присвоении звания «Герой Украины» главнокомандующему УПА Р.Шухевичу.