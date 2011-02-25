Янукович сегодня будет говорить со страной

Cегодня, в годовщину инаугурации, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в проекте “Разговор со страной”, организованном шестью ведущими телеканалами совместно с информационными агентствами УНИАН и “Интерфакс-Украина”, а также ОАО “Укртелеком”.

В рамках проекта В.ЯНУКОВИЧ в прямом эфире на протяжении трех часов, с 11.00 до 14.00, будет отвечать на вопросы граждан, которые будут поставлены во время прямых включений из разных городов Украины, а также поступят телефоном и через Интернет.