Союз писателей закрывает свое помещение - в знак протеста

Народный депутат Украины, председатель Союза писателей Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ заявляет о закрытии в марте помещения Союза в знак протеста против действий власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

«Принято решение на весь март закрыть дом Союза писателей Украины на замок. Из бюджета на его содержание не выделяется ни копейки. Кроме того, арестованы счета всех предприятий, которые арендуют некоторые помещения Союза, чтобы они не смогли с нами рассчитаться», заявил В.ЯВОРИВСКИЙ.

Депутат подчеркнул, что члены Союза вынуждены прибегнуть к такому шагу в знак протеста против действий власти.

«Кто, как не писатели, должны выступить движущей силой оппозиции?!», - убежден он.

В.ЯВОРИВСКИЙ вспомнил, как Виктор ЯНУКОВИЧ еще до начала своего президентства говорил о наличии потенциального покупателя помещения Союза писателей Украины.