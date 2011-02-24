За украинцами в Ливию могут направить поромы

Украина прорабатывает все возможные варианты дальнейшей эвакуации наших соотечественников из Ливии.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, который является председателем рабочей группы по решению вопроса обеспечения безопасности граждан Украины на территории государств Северной Африки и Ближнего Востока.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, по словам первого вице-премьера, в настоящее время Министерство иностранных дел Украины прорабатывает все возможные варианты дальнейшей эвакуации наших соотечественников из Ливии, как средствами украинских органов власти, так и при содействии наших иностранных партнеров.

Прорабатывается возможность направления в Ливию паромов или других плавсредств из Украины, проинформировал он.

А.КЛЮЕВ также отметил, что достигнута договоренность об эвакуации наших граждан греческими, турецкими и российскими паромами, которые на этой неделе будут прибывать в ливийские порты.

Кроме того, он напомнил, что сегодня ночью в столичном аэропорту “Борисполь” приземлился украинский самолет, на котором из Ливии эвакуированы 138 человек.

По его словам, среди прибывших 100 граждан Украины, 11 - Польши, 10 - Азербайджана, 5 - России, 4 - Чехии, 4 - Казахстана, 2 - Словакии, 1 - Венгрии, 1 - Румынии.

Также вчера был эвакуирован 21 гражданин Украины самолетом российского МЧС.

«В условиях непростой обстановки представители Украины максимально сотрудничают с представителями других стран для обеспечения безопасности наших граждан - на месте работают сотрудники Кабинета министров и ключевых министерств», - отметил первый вице-премьер-министр.