Почему судьям не место в парламенте

Президиумы Верховного Суда и Совета судей Украины сочли невозможным участие судей в парламентских слушаниях о состоянии правосудия в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, к такому заключению пришли участники “экстренного” заседания президиумов ВСУ и Совета судей, состоявшегося сегодня под председательством председателя Верховного Суда Василия ОНОПЕНКО и председателя Совета судей Петра ПИЛИПЧУКА.

Члены обоих президиумов обратили внимание на нехватку надлежащего юридического обоснования отдельных решений главы государства о назначении судей на административные должности, на попытки вмешательства в организацию осуществления правосудия со стороны представителей Кабинета министров, тенденциозный подход к решению вопросов ответственности судей Высшим советом юстиции, пренебрежение принципами разделения властей и независимости судей со стороны отечественных законодателей.

Как одну из составляющих такого процесса участники совместного заседания расценивают принятое на днях народными депутатами Верховной Рады пятого созыва постановление “О попытках манипулирования Печерским судом г. Киева во влиянии на деятельность Центральной избирательной комиссии” и решение провести 23 мая сего года парламентские слушания “О состоянии правосудия в Украине”. Судьи не только акцентировали внимание на поспешности подготовки вопроса слушаний, на игнорировании парламентариями ряда нормативных требований, но и расценили это депутатское мероприятие как возможную форму вовлечения одной из сторон политического противостояния в политический кризис еще и судебной ветви власти, использования судейского корпуса для удовлетворения определенного политического интереса.

Исходя из этого, члены Президиумов Верховного Суда и Совета судей сочли невозможным участие представителей судейского корпуса в парламентских слушаниях, как могущих осложнить ситуацию в сфере правосудия. А самих законодателей судьи предостерегли от проведения в нынешней политической ситуации таких мероприятий, которые могут углубить политизацию правосудия.