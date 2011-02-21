Конференция “Международно-правовые механизмы урегулирования региональных конфликтов”

В среду, 23 февраля, в Киеве состоится научно-практическая конференция на тему “Международно-правовые механизмы урегулирования региональных конфликтов”.

Научно-практическая конференция будет проходить с 10.00 до 14.00 в зале Ученого совета Дипломатической академии Украины при МИД Украины по адресу: ул. Большая Житомирская, 2.

Проблематика научно-практической конференции:

1. Научно-теоретический аспект проблемы международной безопасности;

2. Проблема энергетической безопасности Украины в контексте региональных конфликтов;

3. Участие международных организаций и государств в разрешении региональных конфликтов;

4. Способы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Организаторами научно-практической конференции являются Институт государства и права им. В.М.Корецкого, НАН Украины, Посольства Азербайджанской Республики в Украине, Дипломатическая академия Украины при МИД Украины, Центр Ближневосточных исследований.

Для получения аккредитации просим обращаться к Фариду Бабаеву – второму секретарю Посольства Азербайджанской Республики в Украине.

01901, г. Киев, ул. Глыбочицкая, 24.

Тел / факс: (044) 484-04-84; +38063 562-59-09.

E-mail: azukremb@gmail.com

