Нардеп предлагает принять закон об эвакуации украинцев из «горячих точек»

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН предлагает парламенту принять закон «О неотложной эвакуации граждан Украины из других стран в случае возникновения в них чрезвычайных ситуаций».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР.

Документом предлагается предоставить консульствам или дипломатическим представительствам полномочия относительно осуществления мероприятий по неотложной эвакуации граждан Украины, пребывающих на территории иностранного государства, в котором возникла или существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Финансировать соответствующие мероприятия предлагается за счет средств специального фонда государственного бюджета, предусмотренного для выплат, связанных с исполнением консульских функций дипломатическими представительствами и консульствами Украины за рубежом. В случае необходимости выделения дополнительных средств на неотложную эвакуацию граждан Украины, предлагается предоставить Министерству иностранных дел Украины полномочия относительно обращения в Кабинет Министров Украины для получения таких средств за счет резервного фонда государственного бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его принятие не влечет за собой изменений в других законодательных актах Украины и не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, принятие такого закона будет способствовать гарантированию прав граждан, которые находятся за пределами Украины, и послужит повышению авторитета Украинского государства.