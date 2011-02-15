Губернатор заподозрил шахтерских жен в политической деятельности

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК рассмотрел все требования шахтерских жен, которые вчера пикетировали здание ОГА, и заверил, что готовит соответствующие документы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«У них есть требования, мне их передали… Все требования, которые прописаны, я их рассмотрел. Поэтому, по каждой позиции будут подготовлены документы. Не просто разговоры, а документы», – сказал губернатор.

Он проанализировал требования, которые выдвинули жены шахтеров.

Так, отметил А.БЛИЗНЮК, одно из выдвигаемых требований – это «повышение тарифных ставок угольщикам», но этот вопрос не решается на месте из-за того, что у многих государственных шахт низкая добыча угля, поэтому нет средств для повышения тарифных ставок горнякам.

«В требованиях есть вопрос по заработной плате, по пересчету тарифов с учетом повышения минимальной заработной платы. И действительно, предприятия, управляемые Министерством угля, многие не перешли на эту ставку. И если на сегодняшний день шахта практически ничего не добывает, государство ее дотирует и заработная плата на 70% идет за счет государства, но добычи нет... Скажите, какая реакция должна быть министерства, которое управляет этой отраслью? - Ребята, добывайте уголь, а потом будем разговаривать о повышении тарифной части», - заявил председатель ОГА.

«Те шахты, которые добывают, они вопросов не задают, они просто автоматически поднимают заработную плату – и все. Они выполняют закон. А те, кто не зарабатывает себе для этого повышения, они, извините, не имеют прав на это», – добавил А.БЛИЗНЮК.

Переходя к следующим пунктам требований, глава облгосадминистрации заявил, что они имеют под собой лишь политическую составляющую. При этом А. БЛИЗНЮК даже предположил, что вчерашняя акция была кем-то профинансирована.

«Там 40% требований – политических практически. Например, требование не повышать пенсионный возраст, но сегодня идет только обсуждение этого… Здесь есть только одна составляющая», - сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что не допускает того, что, по словам жен шахтеров, мэр города Тореза предлагает семьям горняков покупать бытовой уголь, а не получать его бесплатно по закону.

«Я не допускаю, что мэр предлагал им покупать уголь. Я сегодня с мэром разговаривал… Я ему задал вопрос и услышал ответ: я же должен две стороны слушать», - отметил А.БЛИЗНЮК, добавив, что не хочет комментировать ответ мэра.

В то же время, глава ОГА не стал отрицать, что у этих жен шахтеров есть реальные проблемы, но заверил, что они все решаемы. «Есть реальные проблемы, и их – море… Но все они решаются», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, вчера в Донецке больше 50 жен горняков из города Шахтерск пикетировали облгосадминистрацию, а затем заблокировали вход в здание, требуя от власти повышения социальных стандартов.

Организатор акции, председатель общественной организации «Жены шахтеров» Галина ЛЕБЕДЕВА заявила, что женщины, в частности, требуют от власти повысить тарифные ставки горнякам, пересмотреть неправильно начисленные пенсии, остановить рост стоимости коммунальных услуг без повышения зарплат и пенсий и тому подобное.