Члены рабочей группы по подготовке выборов ушли на похороны

В заседании рабочей группы по подготовке документов для проведения досрочных выборов объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что все члены заседания приняли решение попрощаться с известным авиаконструктором Петром Балабуевым, который возглавлял АНТК им. Антонова с 1984 до мая 2005 года.

При этом П.СИМОНЕНКО отметил, что пока еще не решено, когда продолжится заседание рабочей группы.