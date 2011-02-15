В ФПУ говорят, что пенсионная реформа урежет пенсионеров в правах

Предложенный правительством проект закона о пенсионной реформе «оторван» от концепции аналогичной реформы, принятой сторонами социального диалога в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Сергей УКРАИНЕЦ.

В частности, отметил он, это одна из трех причин, по которой профсоюзы не поддерживают предложенный вариант осуществления пенсионной реформы.

Среди других причин зам главы ФПУ назвал то, что проект реформы не предусматривает выведения заработных плат из тени, а также то, что реформа будет проведена за счет трудящихся. «Ресурс, который предоставлен для обеспечения (реформы – УНИАН), обрезает пенсионеров в правах – людей с малыми, а то и минимальными пенсиями. То есть реформирование предлагается провести за счет трудящихся», - сказал С.УКРАИНЕЦ.

Кроме того, в ФПУ подсчитали, что на сегодня темпы увеличения пенсий в 5 раз ниже, чем темпы увеличения зарплат. Что касается повышения пенсионного возраста для женщин, то ФПУ предлагает проводить такое повышение не ранее, чем через 5-8 лет.

С.УКРАИНЕЦ отметил, что предложенный правительством проект пенсионной реформы не является системным.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».