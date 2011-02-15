Азаров: Данилишин был ученым, который кое-как подписывал документы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, получивший политическое убежище в Чехии, никогда не был чиновником, а был ученым.

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию SME перед визитом в Братиславу, сообщает ИноСМИ.

«Лично я считаю, что господин ДАНИЛИШИН никогда не был чиновником, он был ученым. Это был абсолютно неподготовленный человек, который кое-как подписывал документы. Возможно, он не понимал, что делает. Но раз он отменил тендеры на госзакупки и позволил покупать у одного производителя, ясно, что он нарушал закон. Дай Бог, чтобы он делал это без собственной выгоды или не понимал, что делает», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер также выразил удивление, что Б.ДАНИЛИШИНУ было предоставлено политическое убежище. «Наверное, это означает, что Прага не доверяет нашим судам. Меня удивляет одностороннее решение, что его преследуют по политическим причинам. Им следовало бы выслушать и вторую сторону», - сказал Н.АЗАРОВ.